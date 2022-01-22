Ібрагімовіч: Мбаппе запитав моєї поради – я сказав, що на його місці пішов би в Реал
Колишній форвард ПСЖ Златан Ібрагімовіч, який нині виступає за Мілан, висловився про майбутнє Кіліана Мбаппе.
"Лише Кіліан може сказати вам, куди йому варто перейти. Все залежить від того, чого він хоче, як він мислить. Щодо мене, я пішов би. Але на місці ПСЖ я намагався б утримати Мбаппе. Вирішувати йому. Очевидно, що ПСЖ бажає зберегти його, але чи він хоче залишитися?
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Думаю, що у його послугах зацікавлені й інші клуби. Якщо ти тренер, маєш гроші, але не хочеш підписати Мбаппе, то ти займаєшся не тією справою. Кіліан запитав моєї поради, і я сказав, що на його місці пішов би в Реал.
Мені вдалося пограти за різні команди, в різних країнах, з різними чемпіонами, там я чомусь навчався і розвивався. Грати вдома всю кар'єру легко. А зібрати валізи та поїхати кудись іще – це вже пригода", – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю L'Equipe.
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