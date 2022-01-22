"Лише Кіліан може сказати вам, куди йому варто перейти. Все залежить від того, чого він хоче, як він мислить. Щодо мене, я пішов би. Але на місці ПСЖ я намагався б утримати Мбаппе. Вирішувати йому. Очевидно, що ПСЖ бажає зберегти його, але чи він хоче залишитися?

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Думаю, що у його послугах зацікавлені й інші клуби. Якщо ти тренер, маєш гроші, але не хочеш підписати Мбаппе, то ти займаєшся не тією справою. Кіліан запитав моєї поради, і я сказав, що на його місці пішов би в Реал.

Мені вдалося пограти за різні команди, в різних країнах, з різними чемпіонами, там я чомусь навчався і розвивався. Грати вдома всю кар'єру легко. А зібрати валізи та поїхати кудись іще – це вже пригода", – сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю L'Equipe.

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