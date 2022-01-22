"Только Килиан может сказать вам, куда ему стоит перейти. Все зависит от того, чего он хочет, как он мыслит. По мне, я ушел бы. Но на месте ПСЖ я бы пытался удержать Мбаппе. Решать ему. Очевидно, что ПСЖ желает сохранить его, но хочет ли он остаться?

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Думаю, что в его услугах заинтересованы и другие клубы. Если ты тренер, у тебя есть деньги, но ты не хочешь подписать Мбаппе, то ты занимаешься не тем делом. Килиан спросил моего совета, и я сказал, что на его месте ушел бы в Реал.

Мне удалось поиграть за разные команды, в разных странах, с разными чемпионами, там я чему-то учился и развивался. Играть дома всю карьеру легко. А собрать чемоданы и поехать куда-нибудь еще – это уже приключение", – сказал Ибрагимович в интервью L'Equipe.

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