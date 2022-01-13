Роналду, Ібра, ексзірка Дніпра, несподіване придбання шейхів – рейтинг найдорожчих форвардів "за 30"
Transfermarkt сформував 10-ку найдорожчих трансферів серед вікових центрфорвардів.
1. Кріштіану Роналду (33 роки). Реал → Ювентус. 117 млн євро. Сезон 2018/19.
2. Габріель Батістута (31 рік). Фіорентина → Рома. 36,2 млн євро. Сезон 2000/01.
3. Кріс Вуд (30 років). Бернлі → Ньюкасл. 30 млн євро. Сезон 2021/22.
4. Антоні Модест (30 років). Кельн → Тяньцзінь Цюаньцзянь. 29 млн євро. Сезон 2018/19.
5. Дієго Міліто (30 років). Дженоа → Інтер. 28 млн євро. Сезон 2009/10.
6. Самуель Ето'О (30 років). Інтер → Анжи. 27 млн євро. Сезон 2011/12.
7. Марко Арнаутовіч (30 років). Вест Хем → Шанхай СІПГ. 25 млн євро. Сезон 2019/20.
8. Нікола Калініч (30 років). Фіорентина → Мілан. 22,5 млн євро. Сезон 2018/19.
9. Златан Ібрагімовіч (30 років). Мілан → ПСЖ. 21 млн євро. Сезон 2012/13.
10. Олів'є Жиру (31 рік). Арсенал → Челсі. 17 млн євро. Сезон 2017/18.