Райола озвучив плани своїх зіркових клієнтів – майбутнє одного з них в тумані

"Погба – ключовий гравець Манчестер Юнайтед, він на 100 відсотків буде частиною їхнього проекту. Манчестер Юнайтед не прийматиме ніяких пропозицій цього літа з продажу Погба. Про новий контракт ми почнемо переговори скоро, не варто турбуватися.

Погба підірвав мережу загадковим повідомленням у Twitter

Холанд – мрія для багатьох клубів, але Ерлінг залишиться в Борусії Дортмунд цього літа. Він щасливий і нікуди не піде. Ми знаємо, що він побудує відмінну кар'єру, і прямо зараз не час купувати клуб.

Маттейс Де Лігт залишиться в Ювентусі. Він – майбутнє клубу. Я не починав з Міланом переговори щодо продовження контракту Доннарумми, тому що у них зараз інші пріоритети. Подивимося", – цитує Райолу Marca з посиланням на Sky Italia.

Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ