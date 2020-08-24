toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

Райола озвучив плани своїх зіркових клієнтів – майбутнє одного з них в тумані

07:30 - Читать на русском
Райола озвучив плани своїх зіркових клієнтів – майбутнє одного з них в тумані
Погба та Райола / Reuters

Скандально відомий агент Міно Райола розповів, чи будуть його зіркові клієнти змінювати клубну прописку найближчим часом.

"Погба – ключовий гравець Манчестер Юнайтед, він на 100 відсотків буде частиною їхнього проекту. Манчестер Юнайтед не прийматиме ніяких пропозицій цього літа з продажу Погба. Про новий контракт ми почнемо переговори скоро, не варто турбуватися.

Погба підірвав мережу загадковим повідомленням у Twitter

Холанд – мрія для багатьох клубів, але Ерлінг залишиться в Борусії Дортмунд цього літа. Він щасливий і нікуди не піде. Ми знаємо, що він побудує відмінну кар'єру, і прямо зараз не час купувати клуб.

Маттейс Де Лігт залишиться в Ювентусі. Він – майбутнє клубу. Я не починав з Міланом переговори щодо продовження контракту Доннарумми, тому що у них зараз інші пріоритети. Подивимося", – цитує Райолу Marca з посиланням на Sky Italia.

Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ

blog_ava
Баварія встановила унікальне досягнення в Лізі чемпіонів
06:00
2072
Теги
Трансфери Джанлуїджі Джанлуїджі Доннарумма Маттейс Маттейс Де Лігт Ерлінг Ерлінг Холанд Поль Поль Погба Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Міно Райола
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 23 серп7795 ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів
1
дн
:
10
год
:
24
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?