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Ибрагимович договорился о новом контракте с Миланом, – журналист

14:26 - Читати українською
Ибрагимович договорился о новом контракте с Миланом, – журналист
Златан Ибрагимович / LaPresse

Итальянский Милан согласовал детали нового соглашения с опытным форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Стороны договорились о продлении сотрудничества на 1 год. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Ибрагимович гарантированно заработает 6 млн евро за сезон. Еще 1 млн в евровалюте предусмотрен в качестве бонусов, в частности, выход "россонери" в Лигу чемпионов принесет 38-летнему шведу 500 тысяч евро. Ранее Ибрагимович игнорировал предсезонную подготовку с Миланом, поскольку не мог согласовать условия контракта с боссами клуба.

Напомним, что ветеран вернулся на Сан-Сиро зимой. В сезоне 2019/20 он успел сыграть 18 матчей в Серии А, в которых забил 10 мячей и отдал 5 ассистов.

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Теги
Златан Златан Ибрагимович Милан Милан Италия
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