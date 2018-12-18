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Ібрагімовіч – про новий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі: Перший рік був розминкою, у другому сезоні я всім покажу

22:47 163 Читать на русском
Ібрагімовіч – про новий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі: Перший рік був розминкою, у другому сезоні я всім покажу
Златан Ібрагімовіч / фото: ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч у своєму стилі прокоментував підписання нового контракту з клубом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання Ібрагімовічем нового контракту з Лос-Анджелес Гелаксі, за умовами якого 37-річний швед захищатиме кольори клубу протягом 2019 року.

Ібрагімовіч підписав новий контракт з Лос-Анджелес Гелаксі

"Було багато різних розмов і чуток, але я не думав про відхід. Я залишаюся, тому що ще не закінчив з MLS. Я добре грав, але незадоволений результатом сезону. Перший рік був лише розминкою, наступний сезон буде іншим. Різниця буде великою. Тепер я краще знаю лігу і суперників. Вони теж мене знають, але у мене є розуміння, як з цим справлятися.

Я краще знаю свою команду і буду в ще кращій формі. У другому сезоні я всім це покажу", – цитує Ібрагімовіча офіційний сайт клубу.

Ібрагімовіч приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі навесні 2018 року. В своєму дебютному сезоні в активі шведа 22 голи у 27 матчах, проте це не допомогло його команді пробитись у плей-офф.

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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