Іан Райт: Моурінью нагадує Венгера в останні роки в Арсеналі

Колишній нападник Арсенала Іан Райт вважає, що в Манчестер Юнайтед не все гаразд.

"Всі ми знаємо про Жозе і його синдром третього року. Зараз, чуючи, про що він говорить, я розумію, що він і сам прийняв цей факт. Нинішні дії Моурінью щодо команди перекривають всі його великі досягнення.

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Багато в чому це нагадує мені останні роки Арсена Венгера на посаді тренера Арсенала. Люди не дивилися на Арсенал, тому що це була катастрофа. Манчестер Юнайтед близький до такого ж стану.

Не можна сказати, що у Жозе немає прогресу. Він виграв Лігу Європи і Кубок ліги, а в минулому сезоні посів друге місце в АПЛ. Але все це йде на шкоду його філософії футболу. У даній ситуації нещасні всі – гравці, вболівальники, керівництво. І найбільше – сам Жозе. Щось дійсно не так з Манчестер Юнайтед", – цитує Райта Goal.com.