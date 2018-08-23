toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Іан Райт: Моурінью нагадує Венгера в останні роки в Арсеналі

00:30 141 Читать на русском
Іан Райт: Моурінью нагадує Венгера в останні роки в Арсеналі
Жозе Моурінью / Фото: Sky Sports

Колишній нападник Арсенала Іан Райт вважає, що в Манчестер Юнайтед не все гаразд.

"Всі ми знаємо про Жозе і його синдром третього року. Зараз, чуючи, про що він говорить, я розумію, що він і сам прийняв цей факт. Нинішні дії Моурінью щодо команди перекривають всі його великі досягнення.

Пол Інс: Манчестер Юнайтед стає посміховиськом, у клубі твориться повний хаос

Багато в чому це нагадує мені останні роки Арсена Венгера на посаді тренера Арсенала. Люди не дивилися на Арсенал, тому що це була катастрофа. Манчестер Юнайтед близький до такого ж стану.

Не можна сказати, що у Жозе немає прогресу. Він виграв Лігу Європи і Кубок ліги, а в минулому сезоні посів друге місце в АПЛ. Але все це йде на шкоду його філософії футболу. У даній ситуації нещасні всі – гравці, вболівальники, керівництво. І найбільше – сам Жозе. Щось дійсно не так з Манчестер Юнайтед", – цитує Райта Goal.com.

Теги
Іан Райт Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
7
хв
Зеніт
19:00
Мольде
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук