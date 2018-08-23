Иан Райт: Моуринью напоминает Венгера в последние годы в Арсенале

Бывший нападающий Арсенала Иан Райт считает, что в Манчестер Юнайтед не все в порядке.

"Все мы знаем о Жозе и его синдроме третьего года. Сейчас, слыша, о чем он говорит, я понимаю, что он и сам принял этот факт. Нынешние действия Моуринью по команде перекрывают все его великие достижения.

Пол Инс: Манчестер Юнайтед становится посмешищем, в клубе творится полный хаос

Во многом это напоминает мне последние годы Арсена Венгера на посту тренера Арсенала. Люди не смотрели на Арсенал, потому что это была катастрофа. Манчестер Юнайтед близок к такому же состоянию.

Нельзя сказать, что у Жозе нет прогресса. Он выиграл Лигу Европы и Кубок лиги, а в прошлом сезоне занял второе место в АПЛ. Но все это идет в ущерб его философии футбола. В данной ситуации несчастные все – игроки, болельщики, руководство. И больше всего – сам Жозе. Что-то действительно не так с Манчестер Юнайтед", – цитирует Райта Goal.com.