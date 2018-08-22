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Пол Інс: Манчестер Юнайтед стає посміховиськом, у клубі твориться повний хаос

23 серпня 06:30 3 Читать на русском
Пол Інс: Манчестер Юнайтед стає посміховиськом, у клубі твориться повний хаос
Пол Інс / Фото ФК МЮ

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Інс жорстко розкритикував колишній клуб.

"Зараз вболівальники інших клубів з неабиякою часткою іронії спостерігають, як Манчестер Юнайтед стає посміховиськом. Вони закінчили минулий сезон в четвірці. Ймовірно, там же будуть і в цей раз. Але хіба до цього повинен прагнути такий клуб як МЮ?

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У клубі твориться повний хаос Я бачу, як уболівальники відвертаються від головного тренера", – цитує Інса видання Goal.

За інформацією англійських ЗМІ, наставник МЮ Жозе Моурінью очолює список тренерів АПЛ, які найближчим часом можуть бути звільнені.

Нагадаємо, що після двох турів АПЛ "червоні дияволи" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 3 очки.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Пол Інс
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