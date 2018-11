І сміх, і гріх: як ірландський клуб оголосив свого футболіста покійником, щоб перенести матч – сюрреалізм року

Непересічний інцидент відбувся у любительській лізі регіону Ленстер. Живого іспанського футболіста оголосили покійником.

Представник скромної ірландської команди Беллібрек Фернандо Нуно Ла-Фуенте став справжньою знаменитістю. Йому не довелось забивати голи або парирувати пенальті, йому навіть не довелось виходити за поріг власного будинку. Іспанець опинився на перших шпальтах британських видань завдяки шаленому конфузу (або ж хитрості) власного клубу, який оголосив його покійником.

Можливо, сюрреалістична історія не отримала б такого розголосу, якби новина про фейкову смерть іспанського футболіста не розлетілася б по безмежних просторах інтернету. Беллібрек повідомив, що Ла-Фуенте розбився на мотоциклі, повертаючись з тренування додому минулого четверга.

Після цього був перенесений матч горе-команди проти Арклоу Таун, а інші поєдинки третього за рангом ірландського дивізіону розпочинались з хвилини мовчання.

"Федерація отримала дзвінок про те, що хтось помер і потрібно перенести матч. Однак ситуація почала виглядати дуже підозріло, коли ми попросили контакти сім'ї гравця, щоб запропонувати свою допомогу. Нам відповіли, що тіло вже перевезли в Іспанію. Насправді ж, хлопець не помер, він вже декілька тижнів перебував на батьківщині", – розповідає президент вищої ліги Ленстера Девід Моран у інтерв'ю The Guardian.

"Ми перевіряли в лікарнях, в моргах, всюди, але ніхто не міг знайти хоч якусь інформацію про Фернандо. Я не розумію, чому клуб зробив це. Вони пояснили інцидент прикрою помилкою та визнали власну провину. Але ми перенесли гру, пішли їм назустріч. Весь вікенд ми оголошували хвилину мовчання в пам'ять про юнака. Це абсолютно безглуздо", – додає Моран.

Однак версія керівництва ліги щодо інциденту з Ла-Фуенте також була переповнена неточностями. Лише гравець пролив світло на свої "останні години". Ситуація, м'яко кажучи, розвивалась дещо по-іншому. "Після тренування я повернувся додому. Хотів трохи відпочити та пограти на приставці... Раптом пролунав дзвінок і мені повідомили, що я став знаменитістю. Лише тоді я зрозумів, що вже не перебуваю серед живих. Мене це добряче розвеселило. Зізнаюсь, що моя сім'я навіть не встигла злякатись. Дружина одразу зателефонувала моїй матері та попередила, що зі мною все в порядку", – заявив Фернандо, додавши, що не покидав територію Ірландія. У вересні футболіст переїхав з Дубліна у Голвей через зміну місця основної роботи.

Лише після дивовижного "воскресіння" іспанця Беллібрек запідозрили у брудній грі. Під час розслідування з'ясувалося, щоб клуб вже давненько планував перенести зустріч з Арклоу Таун.

"Ця жахлива помилка сталася через те, що наш співробітник відправив повідомлення в лігу. Після екстренного засідання керівництва він був відсторонений від виконання своїх обов'язків у клубі. Ми негайно зв'язались з Фернандо та переконалися, що гравець у повному порядку. Дуже вдячні йому за те, що він прийняв наші вибачення", – йдеться в офіційній заяві Беллібрека, який тепер перебуває під пильним наглядом не лише ірландської федерації, але й правоохоронних органів.

