И смех, и грех: как ирландский клуб объявил своего футболиста покойником, чтобы перенести матч – сюрреализм года

Неординарный инцидент произошел в любительской лиге региона Ленстер. Живого испанского футболиста объявили покойником.

Представитель скромной ирландской команды Беллибрек Фернандо Нуно Ла-Фуэнте стал настоящей знаменитостью. Ему не пришлось забивать голы или парировать пенальти, ему даже не пришлось выходить за порог собственного дома. Испанец оказался на первых полосах британских изданий благодаря безумному конфузу (или хитрости) собственного клуба, который объявил его покойником.

Возможно, сюрреалистическая история не получила бы такой огласки, если бы новость о фейковой смерти испанского футболиста не разлетелась бы по безграничных просторах интернета. Беллибрек сообщил, что Ла-Фуэнте разбился на мотоцикле, возвращаясь с тренировки домой в прошлый четверг.

После этого был перенесен матч горе-команды против Арклоу-Таун, а другие поединки третьего по рангу ирландского дивизиона начинались с минуты молчания.

"Федерация получила звонок о том, что кто-то умер и нужно перенести матч. Однако ситуация стала выглядеть очень подозрительно, когда мы попросили контакты семьи игрока, чтобы предложить свою помощь. Нам ответили, что тело уже перевезли в Испанию. На самом деле, парень не умер, он уже несколько недель находился на родине", – рассказывает президент высшей лиги Ленстера Дэвид Моран в интервью The Guardian.

"Мы проверяли в больницах, в моргах, везде, но никто не мог найти хоть какую-то информацию о Фернандо. Я не понимаю, почему клуб сделал это. Они объяснили инцидент досадной ошибкой и признали свою вину. Но мы перенесли игру, пошли им навстречу. Весь уикенд мы объявляли минуту молчания в память о парнє. Это абсолютно бессмысленно", – добавляет Моран.

Однако версия руководства лиги относительно инцидента с Ла-Фуэнте также была переполнена неточностями. Только игрок пролил свет на свои "последние часы". Ситуация, мягко говоря, развивалась несколько иначе. "После тренировки я вернулся домой. Хотел немного отдохнуть и поиграть на приставке... Вдруг раздался звонок и мне сообщили, что я стал знаменитостью. Только тогда я понял, что уже не нахожусь в живых. Меня это сильно развеселило. Признаюсь, что моя семья даже не успела испугаться. Жена сразу позвонила моей матери и предупредила, что со мной все в порядке", – заявил Фернандо, добавив, что не покидал территорию Ирландия. В сентябре футболист переехал из Дублина в Голуэй из-за смены места основной работы.

Лишь после удивительного "воскрешения" испанца Беллибрек заподозрили в грязной игре. В ходе расследования выяснилось, чтобы клуб уже давно планировал перенести встречу с Арклоу-Таун.

"Это ужасная ошибка произошла из-за того, что наш сотрудник отправил сообщение в лигу. После экстренного заседания руководства он был отстранен от выполнения своих обязанностей в клубе. Мы немедленно связались с Фернандо и убедились, что игрок в полном порядке. Очень благодарны ему за то, что он принял наши извинения", – говорится в официальном заявлении Беллибрека, который теперь находится под пристальным вниманием не только ирландской федерации, но и правоохранительных органов.

