Замість батька буде покараний син. Він є єдиним адміністратором компанії, яка отримувала від Барселони гроші.

Колишній футбольний арбітр і віце-президент комітету арбітрів Енрікес Негрейра страждає від хвороби Альцгеймера, повідомляє Marca. Це дозволяє йому скористався своїм правом не давати свідчень. Залежно від ступеня хвороби він може уникнути кримінальної відповідальності за отримання хабарів від Барселони.

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На цьому адвокат Негрейри планує вибудовувати свій захист у суді в разі порушення прокуратурою розслідування.

Повідомляється, що син Негрейри Хосе не зможе уникнути покарання. Він був єдиним адміністратором компанії Dasnil 95 SL, яка отримувала гроші від Барселони. З 1993 до 2018 року Енрікес Негрейра отримав близько 7 мільйонів євро від Барселони, всі гроші пішли на рахунки Dasnil 95 SL.