Хуммельс офіційно презентований Борусією Д

Матс Хуммельс знову в Дортмунді / ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія офіційно презентувала оборонця Матса Хуммельса, який цього літа повернувся з мюнхенської Баварії.

Досвідчений німець офіційно презентований "джмелями", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Генеральний директор Борусії Д Ханс-Йоахім Ватцке та спортивний директор Міхаель Цорк вручили 30-річному Хуммельсу футболку з 15-м номером. Цікаво, що під цим номером оборонець вже грав за дортмундців до переходу в Баварію.

Трансфер Матса Хуммельса коштував Борусії Д орієнтовно 20 млн євро плюс бонуси. З центрбеком пов'язані останні успіхи "джмелів" на внутрішній арені. У сезонах 2010/11 і 2011/12 дортмундці з Хуммельсом у складі ставали чемпіонами Німеччини.