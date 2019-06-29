toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Хуммельс офіційно презентований Борусією Д

10:45 112 Читать на русском
Хуммельс офіційно презентований Борусією Д
Матс Хуммельс знову в Дортмунді / ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія офіційно презентувала оборонця Матса Хуммельса, який цього літа повернувся з мюнхенської Баварії.

Досвідчений німець офіційно презентований "джмелями", повідомляє офіційний сайт клубу.

Бундесліга оголосила календар на сезон 2019/20: Баварія стартує матчем із Гертою, східнонімецьке дербі в Лейпцизі

Генеральний директор Борусії Д Ханс-Йоахім Ватцке та спортивний директор Міхаель Цорк вручили 30-річному Хуммельсу футболку з 15-м номером. Цікаво, що під цим номером оборонець вже грав за дортмундців до переходу в Баварію.

Трансфер Матса Хуммельса коштував Борусії Д орієнтовно 20 млн євро плюс бонуси. З центрбеком пов'язані останні успіхи "джмелів" на внутрішній арені. У сезонах 2010/11 і 2011/12 дортмундці з Хуммельсом у складі ставали чемпіонами Німеччини.

blog_ava
Леоненко – про трансфер Караваєва в Динамо: Він швидко впишеться в ігрові схеми команди
08:00
1027
Теги
Трансфери Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Матс Хуммельс Матс Хуммельс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
14
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук