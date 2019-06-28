Бундесліга оголосила календар на сезон 2019/20: Баварія стартує матчем із Гертою, східнонімецьке дербі в Лейпцизі

Німецький футбольний союз оприлюднив календар змагань на новий сезон місцевої Бундесліги.

Новий сезон у найвищому німецькому дивізіоні стартує 16 серпня, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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У прем'єрному поєдинку чинний чемпіон Баварія прийме берлінську Герту. Натомість центральний матч туру відбудеться у Менхенгладбаху, де місцева Борусія прийме Шальке. Новачок першості берлінський Уніон зіграє на виїзді проти ще одного представника східнонімецьких земель – РБ Лейпциг.

Легендарне дербі Der Klassiker між Баварією і дортмундською Борусією відбудеться у 11-му турі (8-10 листопада) на Альянц-Арені. Прем'єрне в еліті протистояння столичних Герти та Уніона відбудеться тижнем раніше, за кілька днів до 30-ї річниці падіння Берлінського муру.