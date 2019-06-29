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Хуммельс официально представлен Боруссией Д

10:45 38 Читати українською
Хуммельс официально представлен Боруссией Д
Матс Хуммельс снова в Дортмунде / ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия официально представила защитника Матса Хуммельса, вернувшегося этим летом из мюнхенской Баварии.

Опытный немец официально представлен "шмелями", сообщает официальный сайт клуба.

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Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк вручили 30-летнему Хуммельсу футболку с 15-м номером. Интересно, что именно под этим номером защитник играл за дортмундцев до перехода в Баварию.

Трансфер Матса Хуммельса стоил Боруссии Д ориентировочно 20 млн евро плюс бонусы. С центрбэком связаны последние успехи "шмелей" на внутренней арене. В сезонах 2010/11 и 2011/12 дортмундцы с Хуммельсом в составе становились чемпионами Германии.

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