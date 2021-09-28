Худжамов зізнався, чому покинув телеканали "Футбол", та анонсував свій дебют на MEGOGO
Колишній голкіпер Шахтаря та Динамо Рустам Худжамов розповів про свою роботу футбольним експертом.
"Якщо нічого не зміниться, на цьому тижні я піду на ефір MEGOGO. Буду працювати на матчі Зорі з Ромою в Лізі конференцій. Потім будуть показувати ще 8 матчів, найкращі моменти. Будемо сидіти в студії. А в неділю буду працювати на Football Hub на матчі 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.
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Весь вільний час займає бізнес. На телеканалах "Футбол 1/2/3", на жаль, більше не працюю. У мене не було часу приділяти увагу трансляціям, тому що багато часу у мене забирає бізнес. У мене відкрився офіс в Європі, часу стало ще менше.
Я розумів, що не можу давати ту якість, яку хотіли від мене. Ухвалив таке рішення і подякував за такий досвід, за таку можливість проявити себе і побачити з іншого боку. Дякую каналам "Футбол 1/2/3", класні хлопці там працюють. Але так в житті буває, що ти не завжди встигаєш туди, де класно. Тому довелося нам поки розійтися", – сказав Худжамов у коментарі Tribuna.com.
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