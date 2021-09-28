"Якщо нічого не зміниться, на цьому тижні я піду на ефір MEGOGO. Буду працювати на матчі Зорі з Ромою в Лізі конференцій. Потім будуть показувати ще 8 матчів, найкращі моменти. Будемо сидіти в студії. А в неділю буду працювати на Football Hub на матчі 10-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

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Весь вільний час займає бізнес. На телеканалах "Футбол 1/2/3", на жаль, більше не працюю. У мене не було часу приділяти увагу трансляціям, тому що багато часу у мене забирає бізнес. У мене відкрився офіс в Європі, часу стало ще менше.

Я розумів, що не можу давати ту якість, яку хотіли від мене. Ухвалив таке рішення і подякував за такий досвід, за таку можливість проявити себе і побачити з іншого боку. Дякую каналам "Футбол 1/2/3", класні хлопці там працюють. Але так в житті буває, що ти не завжди встигаєш туди, де класно. Тому довелося нам поки розійтися", – сказав Худжамов у коментарі Tribuna.com.

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