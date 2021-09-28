"Если ничего не изменится, на этой неделе я пойду на эфир MEGOGO. Буду работать на матче Зари с Ромой в Лиге конференций. Затем будут показывать еще 8 матчей, лучшие моменты. Будем сидеть в студии. А в воскресенье буду работать на Football Hub на матче 10-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

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Все свободное время занимает бизнес. На телеканалах "Футбол 1/2/3", к сожалению, больше не работаю. У меня не было времени уделять внимание трансляциям, потому что много времени у меня отнимает бизнес. У меня открылся офис в Европе, времени стало еще меньше.

Я понимал, что не могу давать то качество, которое хотели от меня. Принял такое решение и поблагодарил за такой опыт, за такую ​​возможность проявить себя и увидеть с другой стороны. Спасибо каналам "Футбол 1/2/3", классные ребята там работают. Но так в жизни бывает, что ты не всегда успеваешь туда, где классно. Поэтому пришлось нам пока разойтись", – сказал Худжамов в комментарии Tribuna.com.

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