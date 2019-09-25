Худжамов признался, почему не решился на переезд за границу несмотря на имеющиеся предложения

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов не жалеет, что не попробовал свои силы в другом чемпионате. В Украине воспитанник Динамо выступал за Металлист, Шахтер, Мариуполь и ряд других клубов.

"Конечно, за рубежом желание поиграть было. И возможность такая была, когда был моложе. Правда, с большими предложениями на меня никто не выходил. Да и чемпионат Украины в ту пору был довольно интересным. В нем выступали 16 команд, четыре из которых считались очень сильными, а остальные к ним всячески тянулись.

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Поэтому менять его на тот момент мне не было смысла. Но без проблем в моей карьере все же не обходилось. Если я мог своей игрой убедить какие-то наши клубы меня приобрести, то меня лишали такой возможности, не давая этот переход осуществить.

В общем, бывало всякое. У каждого своя судьба, и я не стану кривить душой: она сложилась не худшим образом. Правда, осталась обида на некоторых футбольных деятелей. Я до сих пор не могу понять их мотивы в желании ломать карьеру людям", – цитирует Худжамова UA-Футбол.

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