"Мені зараз все частіше і частіше запитують про молодих голкіперів. І я відповідаю, що все частіше і частіше у нас виписують аванси. І дуже багато. Я ж вважаю, що їм ще треба грати. Шахтарю ж треба розуміти, що якщо робити ставку на Трубіна, то потрібно бути готовим до помилок. Їх буде ще досить багато.

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А далі все залежатиме від самого хлопця. Якщо він зламається – значить, в донецькому клубі будуть шукати наступного. А якщо Трубін флегматик, то це означає, що у Шахтаря в майбутньому буде хороший воротар", – цитує Худжамова UA-Футбол.

Зауважимо, у поточному сезоні Анатолій Трубін став одним із відкриттів "гірників". У активі голкіпера 9 поєдинків за Шахтар, два з яких він відстояв на нуль.

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