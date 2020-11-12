Півзахисник Борусії М та Бундестім Йонас Хофман не вийде на поле у найближчих поєдинках через пошкодження.

28-річний хавбек, який провів за національну команду лише 2 товариські поєдинки, не зможе дебютувати за Бундестім у офіційних матчах проти України та Іспанії. Хофман отримав травму в спарингу проти Чехії та залишив поле вже на 20-й хвилині.

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За результатами МРТ встановлено, що півзахисник пошкодив зв'язки правого стегна. Це виключає його вихід на поле в матчах з Україною та Іспанією. Ба більше, під сумнівом навіть його поява у матчі ЛЧ Борусія М – Шахтар (25 листопада), повідомляє Sport1.

Зауважимо, Хофман феєрично розпочав сезон 2019/20. В його активі 4 голи та 6 асистів у 11-ти матчах.

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