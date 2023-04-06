"Настав час Трубіну змінити клуб? Думаю, так. Бо тенденція до того, що український футбол зміниться або зробить квантовий стрибок, який дозволить футболістам, як раніше, не їхати за кордон. Якщо такий стрибок буде – окей, можна залишитися. Але вплив війни дуже великий, економічне становище в країні також.

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Який чемпіонат підійшов би Трубіну? Іспанський, мабуть, ні, бо там воротарі грають ногами так, як польові – просто фантастика... Маю на увазі, якби його якась команда з Іспанії захотіла б взяти, а там працюють професіонали майже в кожному клубі, які зможуть його за пів року, рік підготувати, вивести на інший рівень в усіх аспектах гри – в принципі, можна обирати Іспанію.

Франція – там теж своя специфіка. Але зупинюся на тому, що найкращим була б Іспанія. Треба розуміти, що конкуренція там дуже велика", – розповів Худжамов у інтерв'ю Fanday.

До слова, Трубін провів 27 матчів за Шахтар цього сезону, в яких пропустив 35 м'ячі, а у 8 поєдинках втримав ворота на замку. Контракт Анатолія з Шахтарем чинний до літа 2024 року – не виключено, що у найближче трансферне вікно воротар збірної України змінить клуб.

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