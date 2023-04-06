"Пришло время Трубину сменить клуб? Думаю, да. Потому что тенденция к тому, что украинский футбол изменится или сделает квантовый скачок, который позволит футболистам, как раньше, не ехать за границу. Если такой скачок будет – окей, можно остаться. Но влияние войны очень большое, экономическое положение в стране также.

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Какой чемпионат подошел бы Трубину? Испанский, пожалуй, нет, потому что там вратари играют ногами так, как полевые – просто фантастика ... Имею в виду, если бы его какая-то команда из Испании захотела бы взять, а там работают профессионалы почти в каждом клубе, которые смогут его за полгода, год подготовить, вывести на другой уровень во всех аспектах игры – в принципе, можно выбирать Испанию.

Франция – там тоже своя специфика. Но остановлюсь на том, что лучшим была бы Испания. Надо понимать, что конкуренция там очень большая", – рассказал Худжамов в интервью Fanday.

К слову, Трубин провел 27 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых пропустил 35 мячей, а в 8 поединках удержал ворота на замке. Контракт Анатолия с Шахтером действует до лета 2024 года – не исключено, что в ближайшее трансферное окно вратарь сборной Украины сменит клуб.

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