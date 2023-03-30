Transfermarkt оновив список найдорожчих голкіперів у віці до 21 року. Лідером став Анатолій Трубін, якого оцінюють у 18 мільйонів євро.

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У таку саму вартість оцінюють воротаря Саутгемптона Гевіна Базуну. Третю сходинку посідає Лукас Шевальє з Лілля – 10 млн євро.

До слова, Трубін провів 26 матчів за Шахтар цього сезону, в яких пропустив 33 м'ячі, а у 8 поєдинках втримав ворота на замку. Контракт Анатолія з Шахтарем чинний до літа 2024 року – не виключено, що у найближче трансферне вікно воротар збірної України змінить клуб.

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