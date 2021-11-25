"Ми працюємо з Де Дзербі 4-5 місяців. Це правда, його філософія дуже атакувальна. Він любить володіти м'ячем та домінувати в іграх. Він завжди намагається придумати щось нове для атаки, намагається навчити та покращувати нас, як гравців.

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Я вважаю, що він чудовий тренер, він завжди хоче від мене чогось більшого. Я знаю, що якщо слухатимуся його, то зможу стати найкращим гравцем. Він чудовий тренер, який матиме велике майбутнє", – цитує Соломона TMW.

Нагадаємо, поразка від Інтера (0:2) позбавила Шахтар будь-яких шансів на євровесну. Останній поєдинок у групі проти Шерифа не матиме вже жодного турнірного значення.

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