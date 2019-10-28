Худоб'як відзначився дебютним голом в чемпіонаті Кіпру, забивши у ворота екс-голкіпера Динамо

Українці зустрілись у матчі 7-го туру чемпіонату Кіпру.

В чемпіонаті Кіпру Пафос приймав Етнікос. Рахунок у матчі відкрив український хавбек гостей Ігор Худоб'як, реалізувавши пенальті. Варто відзначити, що це перший гол легенди Карпат після переходу в Етнікос.

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Ворота господарів захищав екс-голкіпер Динамо Артур Рудько, який не зумів парирувати удар свого співвітчизника.

Поєдинок завершився бойовою нічиєю (1:1). Після 7-ми турів Етнікос перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці, Пафос – 8-й.

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