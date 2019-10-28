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Худобяк отличился дебютным голом в чемпионате Кипра, забив в ворота экс-голкипера Динамо

17:51 106 Читати українською
Худобяк отличился дебютным голом в чемпионате Кипра, забив в ворота экс-голкипера Динамо
Игорь Худобяк / Фото Balla.com

Украинцы встретились в матче 7-го тура чемпионата Кипра.

В чемпионате Кипра Пафос принимал Этникос. Счет в матче открыл украинский хавбек гостей Игорь Худобяк, реализовав пенальти. Стоит отметить, что это первый гол легенды Карпат после перехода в Этникос.

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Ворота хозяев защищал экс-голкипер Динамо Артур Рудько, который не сумел парировать удар своего соотечественника.

Поединок завершился боевой ничьей (1:1). После 7-ми туров Этникос находится на 5-й строчке турнирной таблицы, Пафос – 8-й.

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