"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українця

Форвард збірної України Роман Яремчук приніс Генту нічию в матчі Ліги Європи проти Вольфсбурга. Реакція місцевої преси, коментарі головного героя та враження його наставника – в нашому матеріалі.

Роман Яремчук сильно розпочав сезон, забиваючи ледь не в кожному матчі. Його голи допомогли Генту пройти кваліфікацію Ліги Європи та добре стартувати на внутрішній арені. Наразі Роман посідає друге місце в бомбардирських перегонах ліги Жупіле – попереду тільки знайомий нам Дьємерсі Мбокані.

Вчора Яремчук оформив дубль у Лізі Європи та відібрав очки у Вольфсбурга – завдяки його точним ударам Гент розписав нічию 2:2. Бельгійці в середині першого тайму "горіли" 0:2, але потім на авансцену вийшов Роман. Наприкінці першого тайму він класним пострілом здалеку вразив кут воріт і скоротив відставання, а в компенсований до другого тайму час відгукнувся на подачу Домпе й вдруге проштовхнув м'яч у сітку.

Яремчук був головною дійовою особою матчу, адже мав ще два хороші шанси забити: в одному з епізодів Тіссеран в на лінії врятував німців, а в іншому – Роману забракло влучності після навісу з правого флангу. Львів'янин пробачив Вольфсбург в очевидних гольових ситуаціях, але покарав тоді, коли фаворит цього не чекав. Далеко не все у нього виходило, але результат зробив саме Яремчук.

Форвард збірної України став найкращим гравцем матчу за оцінками статистичних порталів і потрапив у символічну збірну тижня від УЄФА.

This week's top performers



Who made you happy?#UEL | @FedExEurope — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 25, 2019

Яремчук спокійно реагує на успіх у цьому поєдинку: "Ми могли зіграти краще, але Вольфсбург – сильна команда. Не думаю, що одне набране очко – це погано, але відчуваю, що могли набрати більше. Звичайно, я щасливий, що забив два голи, адже це моя робота. В останні тижні я наполегливо працював над вдосконаленням ударів".

Дуже важливо, що Яремчук засвітився у матчі з представником топ-чемпіонату. Нехай Вольфсбург не показав своєї найкращої гри, але українець довів, що може протистояти класним футболістам. Колектив Олівера Гласнера має найнадійнішу оборону в Бундеслізі (лише 5 пропущених за 8 турів). Жодна команда в цьому сезоні БЛ і ЛЄ не забивала Вольфсбургу більше одного гола за матч, а Роман оформив дубль! Проти оптимального складу "вовків" – ротації на Лігу Європи не було.

У Німеччині журналісти нічого не чули про інтерес до Романа від Айнтрахта, однак у Бундеслізі стежать за виступами українця. Провідне спортивне видання Німеччини Kicker визнало Яремчука одним з найкращих у складі Гента разом з Романом Безусом і Одіджа-Офо – оцінка 2,5 (чим нижче, тим краще).

"Він показує, наскільки важливо мати в складі форварда з впевненістю. У порівнянні з минулим роком, Роман став зовсім іншою людиною, відбулися великі зміни в його ментальності. Він дуже важко працює над собою. Я неймовірно поважаю те, що робить Яремчук", – розсипався у компліментах після матчу головний тренер Гента Йєсс Торуп.

Сьогодні, наступного дня після дублю у ворота Вольфсбурга, Яремчук підписав з Гентом новий довгостроковий контракт. Звичайно, між цими подіями немає безпосереднього зв'язку – клуб давно готував для українця покращену угоду. Контракт до 2023-го року не означає, що Роман відмовляється від амбіцій пограти в топ-чемпіонаті.

Українець отримуватиме до літа вищу зарплатню, а Гент зможе більше заробити на його трансфері. Про суму відступних в Бельгії не говорять, але між сторонами, скоріш за все, є домовленість про трансфер у разі хорошої пропозиції з елітного чемпіонату. Як це було в Маліновського, який минулого літа обновив контракт з Генком, а потім просився в Серію А.

Знаючи про новий контракт, наставник Яремчука ще раз відважив приємних слів на його адресу.

"Роман чудово використовує свою швидкість. У матчі з Вольфсбургом ми знову це побачили, коли він виграв забіг в елітного захисника Бруми. Він поєднує швидкість, потужність і удари з такої дистанції, з якої нікому не радять бити. Роман – впевнений у собі форвард.

Другий вчорашній гол зайвий раз це доводить – як він протиснув захисника в ідеальний момент. Якби форвард у цій ситуації мав найменші сумніви у своїх силах – він би не забив. Ми всі дуже щасливі, що в команді є такий нападник, як Роман", – цитує Йєсса Торупа HLN.

Відоме бельгійське видання Sporza назвало Яремчука найкращим гравцем матчу проти Вольфсбурга та вийшло із заголовком "Яремчук рятує Гент на останній хвилині".

У новині про продовження контракту журналісти сайту висловлюються дуже оптимістично: "Яремчук вирішив на довше залишитися в Генті. Українець розірвав попередній контракт і підписав нову угоду до 2023-го року".

"Яремчук проводить дуже сильний сезон – 12 голів у всіх турнірах. Це принесло йому новий контракт. Гент почав серйозно працювати над укріпленням складу, адже пролонгував співпрацю не лише з українцем, а й з Гіоргі Чакветадзе та Джонатаном Девідом", – додає Sporza.

Voetbal Primeur пише, що "Яремчук підірвав Геламко Арену. Він зробив рахунок 2:2 на останніх секундах – Вольфсбург втратив перевагу".

"Генту вдалося на довше зберегти Романа Яремчука. Він підписав контракт до 2023-го. Яремчук був золотом для "бізонів" у матчі з Вольфсбургом. У цьому сезоні на його рахунку 12 голів і 3 асисти в 16 матчах. Він в ударі ще з минулого сезону", – інформує Voetbalkrant.

Авторитетні Het Laatste Nieuws назвали звіт матчу таким заголовком: "Після невдалого початку Гент оформив хет-трик наприкінці зустрічі. Яремчук – великий герой".

"Гент пропустив двічі, рахунок міг стати 0:3. Однак "бізони" врятувалися – гідну відповідь дав Яремчук. Він пробив з-за меж штрафного майданчика, його постріл полетів точно в кут. 1:2 після важкого тайму, вболівальники отримали надію.

По перерві знову загрожував Яремчук, але Перван тримався. А вже на 94-й Яремчук ледь встиг на передачу, але все одно зумів зрівняти рахунок. Захисники Вольфсбурга вимагали зафіксувати порушення правил, але арбітр зарахував пізній гол".

Відеоматеріали з матчу видання назвало дуже гучно: "Яремчук врятував честь бельгійців". А ще HLN видало окремий матеріал: "Яремчук – рятівник "бізонів".

Популярний Nieuwsblad у звіті два підпункти присвятив Яремчуку: "Роман повернув Гент у матч" і "Гент в порядку завдяки українцю".

"Яремчук розрядив гармату з метрів двадцяти, тому бельгійці залишилися в грі. На 94-й хвилині він був занадто швидким для оборони Вольфсбурга – високо піднятою ногою переправив м'яч у ворота. Суперники апелювали про небезпечну гру, але російський арбітр Іванов вказав на центр", – пише видання.

"Яремчук залишається вірним Генту", – додає Nieuwsblad, інформуючи про продовження контракту. Газета також виставила оцінки гравцям своєї команди. Яремчук – один з найкращих, 7 балів. "Не завжди добре відкривався, не дуже класно пасував, але оформив дубль. Шалений матч для форварда".

До слова, Романа Безуса теж відзначили позитивно – 7 балів. "Добре вийшов на заміну. Віддав низку хороших передач, регулярно загострював. З його появою команда заграла швидше, почала краще комбінувати".

А от Ігор Пластун, якого всі звинувачують у другому голі Вольфсбурга, став найгіршим серед "бізонів" за версією видання – 4 бали. "Вперся в стелю. Друга команда Бундесліги – занадто сильний суперник для українського захисника. Дозволив Віктору легко зробити рахунок 0:2. У дургому таймі виглядав трішки краще, але загалом невпевнена гра".

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