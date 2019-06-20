Хуанфран продовжить кар'єру в Бразилії або США

Іспанський захисник Хуанфран перебуває у статусі вільного агента після відходу з Атлетіко.

У 35-річного оборонця є кілька варіантів продовження кар'єри в Америці, зокрема у Бразилії або США, повідомляє ESPN. Зауважимо, що іспанець покинув Атлетіко на правах вільного агента.

Хуанфран офіційно попрощався з Атлетіко

У послугах Хуанфрана зацікавлені Корінтіанс та Сан-Паулу, які представляють південноамериканську країну, а також Нашвілл, який виступає у США.

Нагадаємо, іспанський захисник перейшов до складу "матрацників" у 2011 році та встиг двічі виграти з командою Лігу Європи, одного разу стати чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа