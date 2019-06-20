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Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии или США

12:28 36 Читати українською
Хуанфран продолжит карьеру в Бразилии или США
Хуанфран / Атлетико

Испанский защитник Хуанфран находится в статусе свободного агента после ухода из Атлетико.

У 35-летнего защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры в Америке, в частности в Бразилии или США, сообщает ESPN. Заметим, что испанец покинул Атлетико на правах свободного агента.

Хуанфран официально попрощался с Атлетико

В услугах Хуанфрана заинтересованы Коринтианс и Сан-Паулу, представляюще южноамериканскую страну, а также Нэшвилл, который выступает в США.

Напомним, испанский защитник перешел в состав "матрасников" в 2011 году и успел дважды выиграть с командой Лигу Европы, однажды стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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Испания Атлетико Атлетико Хуанфран Хуанфран Коринтианс Коринтианс Сан-Паулу Сан-Паулу Бразилия МЛС
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