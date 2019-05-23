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Хуанфран офіційно попрощався з Атлетіко

23 травня 17:15 895 Читать на русском
Хуанфран офіційно попрощався з Атлетіко
Хуанфран / FourFourTwo

Захисник Атлетіко Хуанфран покинув команду по завершенні сезону 2018/19.

Захисник Атлетіко Хуанфран офіційно попрощався з клубом, передає офіційний твіттер "матрацників".

Хуанфран покине Атлетіко після 8 років у клубі

"Це мої останні дні в Атлетіко. Я сподіваюсь скоро повернутись, адже цей клуб – це мій дім, я провів тут найкращі роки своєї кар'єри. Пишаюсь тим, що деякі фанати вважають мене легендою клубу", – поділився Хуанфран під час заходу.

Нагадаємо, іспанський захисник перейшов до складу "матрацників" у 2011 році та встиг двічі виграти з командою Лігу Європи, одного разу стати чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

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Іспанія Хуанфран Хуанфран Атлетіко Атлетіко
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