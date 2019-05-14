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Хуанфран покине Атлетіко після 8 років у клубі

14 травня 14:46 322 Читать на русском
Хуанфран покине Атлетіко після 8 років у клубі
Хуанфран / соцмережі

Захисник Атлетіко Хуанфран продовжить кар'єру в іншому клубі.

Хуанфран відмовився продовжувати контракт з Атлетіко та заявив, що покине клуб після завершення поточного сезону, повідомляє Marca.

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Латераль перейшов до "матрацників" у 2011 році та встиг двічі виграти з командою Лігу Європи, одного разу стати чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше про свій від'їзд з Мадрида повідомив уругвайський ветеран Дієго Годін.

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Теги
Іспанія Трансфери Атлетіко Атлетіко Трансфери Чемпіонату Іспанії Хуанфран Хуанфран
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