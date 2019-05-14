Хуанфран покине Атлетіко після 8 років у клубі

Захисник Атлетіко Хуанфран продовжить кар'єру в іншому клубі.

Хуанфран відмовився продовжувати контракт з Атлетіко та заявив, що покине клуб після завершення поточного сезону, повідомляє Marca.

Годін офіційно оголосив, що покидає Атлетіко, і не стримав сліз – відео, яке нікого не залишить байдужим

Латераль перейшов до "матрацників" у 2011 році та встиг двічі виграти з командою Лігу Європи, одного разу стати чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше про свій від'їзд з Мадрида повідомив уругвайський ветеран Дієго Годін.

Шокував Мессі, програв драматичну "перестрілку" Рамосу та розбив обличчя заради гола – топ-5 моментів Годіна в Атлетіко