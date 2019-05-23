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Хуанфран официально попрощался с Атлетико

23 мая 17:15 66 Читати українською
Хуанфран официально попрощался с Атлетико
Хуанфран / FourFourTwo

Защитник Атлетико Хуанфран покинул команду по окончании сезона 2018/19.

Защитник Атлетико Хуанфран официально попрощался с клубом, передает официальный твиттер "матрасников".

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"Это мои последние дни в Атлетико. Я надеюсь скоро вернуться, ведь этот клуб – это мой дом, я провел здесь лучшие годы своей карьеры. Горжусь тем, что некоторые фанаты считают меня легендой клуба", – поделился Хуанфран во время мероприятия.

Напомним, испанский защитник перешел в состав "матрасников" в 2011 году и успел дважды выиграть с командой Лигу Европы, однажды стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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