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Хуанде Рамос заявив про готовність повернутись в Україну

18:55 649 Читать на русском
Хуанде Рамос заявив про готовність повернутись в Україну
Хуанде Рамос / ФК Дніпро

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос розповів, що не проти знову попрацювати в Україні.

"Я мав позитивний досвід роботи в Україні, тому для мене повернення не буде проблемою.

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Якщо мені запропонує посаду Динамо, мені спочатку треба ознайомитись зі складом і зрозуміти, які цілі ставить перед собою клуб", – сказав Рамос програмі Бомбардир.

Нагадаємо, з 2010 по 2014 роки дворазовий переможець Кубка УЄФА очолював Дніпро.

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