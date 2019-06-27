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Хуанде Рамос заявил о готовности вернуться в Украину

18:55 208 Читати українською
Хуанде Рамос заявил о готовности вернуться в Украину
Хуанде Рамос / ФК Днепр

Бывший тренер Днепра Хуанде Рамос рассказал, что не против вновь поработать в Украине.

"У меня бы положительный опыт работы в Украине, поэтому для меня возвращение не будет проблемой.

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Если мне предложит должность Динамо, мне сначала надо ознакомиться с составом и понять, какие цели ставит перед собой клуб", – сказал Рамос программе Бомбардир.

Напомним, с 2010 по 2014 годы двукратный победитель Кубка УЕФА возглавлял Днепр.

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