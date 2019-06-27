Хуанде Рамос заявил о готовности вернуться в Украину

Сборная Украины — 19:34 77
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Маркевич: Мне обещали, что если у Шевченко не получится, то я возглавлю сборную Украины – ради этого и сижу
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