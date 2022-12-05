Кріштіану Роналду у матчі з Ганою / Фото з відкритих джерел

"Двоє арбітрів, які зробили серйозні помилки в наших іграх, більше не будуть судити на чемпіонаті світу.

Гравець Уругваю вдарив директора ФІФА після вильоту з ЧС-2022 – постраждати може і мадридський гранд

В інших матчах групи також були порушення. Хтось просто кашлянув поруч із Кріштіану Роналду, а вони ставлять пенальті", – цитує Алонсо A Bola.

Нагадаємо, Уругвай посів у своїй групі третю сходинку з 4-ма очками і пропустив вперед Португалію і Південну Корею. У ворота команди Дієго Алонсо пенальті були призначені у матчах проти Гани та Португалії.

Уругвай переміг Гану, але драматично вилетів з ЧС-2022 – корейці підклали свиню й довели Суареса до сліз