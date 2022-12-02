Уругвай переміг Гану (2:0) в третьому турі чемпіонату світу-2022, але не пройшов в 1/8 фіналу. Звіт та огляд матчу – на Футбол 24.

"Небесно-блакитні" не зуміли здивувати у перших поєдинках, розписавши нічию з Південною Кореєю та програвши Португалії. Останнім шансом на плей-офф була зустріч з Ганою. Уругваю потрібно було винятково вигравати й сподіватись на перемогу чи нічию Роналду і Ко у паралельному матчі. Африканцям теж була потрібна звитяга.

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Старт зустрічі не був яскравим, у перші 20 хвилин моментів було обмаль. А найкращий мала африканська збірна. Атака, яку розпочав Кудус, завершилась зміщенням Айю та ударом по центру – Рошет не зумів зафіксувати, після чого зачепив представника Аякса. Арбітр після тривалого перегляду VAR вказав на позначку. Кіпер відбив далеко не найкращий удар Айю. Згадався 2010-й.

Уже в наступній атаці Нуньєс перекидав кіпера, але оборона винесла сферу з лінії воріт. Далі Дарвін виправився. Подав на Суареса, який прибрав суперника й пробив. Аті-Зіджі відбив. Натомість Де Арраскаета вдало зіграв на добиванні! А вже за кілька хвилин він оформив дубль. Нуньєс скинув на Суареса, той закинув далі, а Джорджіан чудово поклав корпус та пробив під воротарем по центру.

Представник Фламенго став третім уругвайцем в історії, який забив двічі у першому таймі матчу ЧС. Раніше це вдавалось Перегріно Ансельмо проти Югославії у 1930-му та Оскару Мігесі проти Болівії в 1950-му. Саме на тих Мундіалях "небесно-блакитні" тріумфували. Збіг? Спойлер: ні.

3 - Giorgian de Arrascaeta es el tercer jugador uruguayo que anota dos goles en la primera mitad de un partido de la #CopadelMundo, después de Juan Peregrino Anselmo vs Yugoslavia en 1930 y Oscar Miguez vs Bolivia en 1950. #Uruguay ganó el torneo en ambas ediciones. Encanto. pic.twitter.com/EMgi7guQKM — OptaJose (@OptaJose) December 2, 2022

З роздягальні гравці обох команд вийшли не надто налаштованими. Але особливо пожвавіли, коли Нуньєса збили у штрафному. Арбітр скористався системою VAR, але зробив висновок, що підстав для призначення пенальті немає. Гана потроху захоплювала ініціативу, притиснувши Уругвай до воріт та створивши кілька моментів. У відповідь Вальверде розрядив свою фірмову гармату, а пізніше намагався перекинути кіпера майже з центру.

Найкращий момент мав Кудус. Рошет парирував не лише пенальті, а й потужний удар в кут. У паралельному поєдинку Південна Корея перемагала Португалію і проходила далі. Уругваю треба було забити всього раз. Але на це "небесно-блакитні" не спромоглись, хоч і мали не один момент, та вилетіли з ЧС-2022. Сльози Суареса зрозумілі. Квитки з Катару змушена купувати і Гана!

LUIS SUAREZ AFTER SEEING THAT SOUTH KOREA SCORED!



AS IT STANDS, URUGUAY ARE ELIMINATED. pic.twitter.com/rRvkP5CGTr — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

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