Команда Дієго Алонсо перемогла Гану (2:0), але не зуміла вийти у плей-офф Мундіалю після перемоги Південної Кореї над Португалією. Уругвайські футболісти не зуміли впоратися з емоціями і знайшли крайнього в особі арбітра, який, на їхню думку, не призначив пенальті на фол проти Едінсона Кавані.

ЧС-2022: гравці збірної Уругваю атакували суддю після драматичного вильоту з Мундіалю – ганебне відео

Наприкінці гри Хосе Марія Хіменес намагався поговорити з рефері на підвищених тонах і при цьому вдарив ліктем Коліна Сміта – директора ФІФА. Уругваєць ще й не добирав слів, вигукуючи образливі речі. "С*чі сини, зграя злодіїв", – ці слова 27-річного Хіменеса зафіксувала камера, повідомляє TyC Sports.

Якщо ФІФА визнає дії Хіменеса нападом на офіційну особу, то оборонцю Атлетіко загрожує покарання у вигляді дискваліфікації на 15 матчів, яка пошириться і на клубні змагання. Відповідно, Атлетіко ризикує надовго втратити свого гравця. Тим більше, прецедент є – у 2014-му Луїс Суарес відбував дискваліфікацію в Барселоні за укус Джорджо К'єлліні на чемпіонаті світу.

Усі із втратами, сенсація з Африки, крах фаворитів – підсумки групового етапу та розклади 1/8 фіналу ЧС-2022