Криштиану Роналду в матче с Ганой / Фото из открытых источников

"Двое арбитров, допустивших серьезные ошибки в наших играх, больше не будут судить на чемпионате мира.

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В других матчах группы также были нарушения. Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти", – цитирует Алонсо A Bola.

Напомним, Уругвай занял в своей группе третье место с 4-мя очками и пропустил вперед Португалию и Южную Корею. В ворота команды Диего Алонсо пенальти были назначены в матчах против Ганы и Португалии.

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