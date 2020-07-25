Сидорчук знайшов позитив у призначенні Луческу в Динамо

"Усе сталося досить швидко, я ще не встиг усвідомити те, що пішов попередній наставник, а вже призначили нового тренера. Я не та людина, яка дає оцінку, а всього лише футболіст. Не у нашій компетенції обговорювати рішення керівництва, наше завдання виходити на поле і грати у футбол.

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Мірча Луческу відомий і титулований тренер у Європі. Тому, думаю, у спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати. Те, що тренер принципового суперника тепер тренуватиме Динамо – подія неординарна. Думаю, кожен сприйме її по-своєму. В емоційному плані ця новина, безумовно, створила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, у тому числі і негативних. Але це були емоції, перш за все пов'язані з одним з попередніх місць роботи тренера.

Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, Динамо лише виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював у Шахтарі, і хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Тож цей факт тільки на руку Динамо, у цьому кроці є серйозні плюси", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду екс-тренера головного суперника Динамо Мірчу Луческу.

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