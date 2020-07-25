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Вербіч: Ніхто не чекав Луческу, але президент так вирішив

09:46 - Читать на русском
Вербіч: Ніхто не чекав Луческу, але президент так вирішив
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від співпраці з новим наставником киян Мірчею Луческу.

"Я знаю про Луческу дуже мало. Мені відомо, що він працював у Шахтарі 12 років і є одним з найкращих тренерів світу за здобутими трофеями.

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Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, аби він показав, що є хорошим тренером.

Ми повинні дивитися вперед і радіти, що з нами працює такий тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить Динамо, я сприйняв це як сюрприз. Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде", – сказав Вербіч у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду несподіваного кандидата – екс-тренера головного суперника Динамо Мірчу Луческу.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Беньямін Беньямін Вербіч
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