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Сидорчук нашел позитив в назначении Луческу в Динамо

14:48 - Читати українською
Сидорчук нашел позитив в назначении Луческу в Динамо
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук уверен, что новый тренер "бело-синих" сделает команду сильнее и поможет добыть новые трофеи.

"Все произошло довольно быстро, я еще не успел осознать, что ушел предыдущий наставник, а уже назначили нового тренера. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

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Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе. Поэтому, думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать. То, что тренер принципиального соперника теперь будет тренировать Динамо – событие неординарное. Думаю, каждый воспримет его по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, создала информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и отрицательных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, Динамо только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в Шахтере, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Поэтому этот факт только на руку Динамо, в этом шаге есть серьезные плюсы", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, поражение в последнем туре от Колоса (0:2) заставило президента клуба Игоря Суркиса отправить в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко и назначить на вакантную должность экс-тренера главного соперника Динамо Мирчу Луческу.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Сергей Сергей Сидорчук Шахтер Шахтер
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