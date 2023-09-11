Колишній воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розповів про свої емоції після того, як суддя скасував його гол у складі "синьо-жовтих".

"Чи забивав я колись? Так, якось забив гол, але його не зарахував шотландський арбітр. Я хотів йому дати пиз**лiв. Це було ще й за збірну у Києві на НСК Олімпійський", – розповів Пятов у шоу Spilka на YouTube-каналі Stadium Family.

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Епізод стався у матчі відбору до Євро-2016 проти Словаччини, який Україна програла (0:1). Тоді Пятов забив на останніх секундах, але його гол скасували через порушення правил.

Нагадаємо, минулого літа 39-річний екс-кіпер провів свій прощальний матч проти Тоттенхема. Нині Пятов працює у тренерському штабі Патріка ван Леувена.

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