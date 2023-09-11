Бывший вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своих эмоциях после того, как судья отменил его гол в составе "сине-желтых".

"Забивал ли я когда-то? Да, как-то забил гол, но его не засчитал шотландский арбитр. Я хотел ему дать пиз**лей. Это было еще и за сборную Украины в Киеве на НСК Олимпийский", – рассказал Пятов в шоу Spilka на YouTube-канале Stadium Family.

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Эпизод произошел в матче отбора к Евро-2016 против Словакии, который Украина проиграла (0:1). Тогда Пятов забил на последних секундах, но его гол отменили из-за нарушения правил.

Напомним, прошлым летом 39-летний экс-кипер провел свой прощальный матч против Тоттенхэма. Сейчас Пятов работает в тренерском штабе Патрика ван Леувена.

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