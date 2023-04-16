"Коли я був в Україні, ніколи не думав, що буду грати за такі команди, як Арсенал або Вест Хем. А потім виступати за Депортіво. Пишаюся тим, де я був, як сюди потрапив і чого досяг. Пішов своїм шляхом. Це була перша пригода, коли я покинув країну. Мені було 20. Ти їдеш туди, ти покинутий, безпорадний. Я не володів мовою: ні українською, ні російською, ні англійською. Перекладач є, але що буде, якщо ви захворієте? Хто поведе вас до лікаря чи в аптеку о 2-й годині ночі?

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Мені пощастило, я дуже подружився з Деніелом. Він був еквадорцем, який жив там, навчався в університеті. Він мав фінансові труднощі та приїхав жити до мене. Він мені дуже допоміг. Розмовляв українською. Якби не він, не знаю, де б я був. Ми молоді, але це правда, що у нас як гравців є гроші, порівняно зі звичайними 20-річними. Будьмо чесними – гроші допомагають. Але 20 років все одно 20 років, коли ти далеко від дому, без знання мови.

Гроші не наближують сім’ю. У цьому сенсі це було важко, ти почуваєшся покинутим. А потім мої товариші по команді були… Вони не були хорошими одноклубниками. Але не тільки зі мною. І з іншими іноземцями теж. Вони погано сприйняли те, що з-за кордону приїжджають люди, які заробляють більше. Вони відчули, можливо, що президент більше любив футболістів, які переходили з інших країн.

Чи мав проблеми з президентом? Мені не заплатили. Я вже був у такій ситуації, тому що перейшов з Райо, де у нас була така ж проблема. У нас не було ні грошей, ні зарплати, ні квартири, за яку можна заплатити. Мені було 18, 19, я не заробив достатньо грошей, щоб мати фінансову подушку, щоб пережити це. У мене не було заощаджень.

Я поїхав в Україну, мені дали бонус за підписання контракту. Перше, що я зробив – купив собі квартиру вдома в Ла-Коруньї й спробував заощадити, що міг. Але після треба було жити чотири місяці без зарплати в Україні. Або президент вирішив зменшити зарплату на 20%, 30%. Якщо спитати чому? Скажуть, що президент так захотів. І все.

Мені пощастило, що на футбольному рівні все йшло добре. Я забивав, перейшов у Динамо. Але день у день було важко. Мені не платили, були товариші по команді, які мені не допомагали, культура була складною. Я говорив про це з Андрієм Ярмоленком у Вест Хемі, він визнав багато речей, через які я пройшов. Ми розповідали один одному багато історій.

Контракти залишають вас дуже незахищеними. Ось над чим УЄФА має працювати. В Іспанії все легально, все зрозуміло. В Україні – я говорю про свій досвід, а не про всіх – умови праці були поганими. Ні для мене, ні для інших. Моя зарплата була офіційно 500 євро на місяць. Я хотів покинути клуб через два місяці.

Президент ПАОКа з Салонік був тим, хто переконав президента Карпат, заплативши. Він приїхав в Україну битися за мене. Він був росіянином – вони з нашим президентом сперечалися, домовлялися і врешті-решт домовилися. Перехід у Грецію – це величезне полегшення! Професійний клуб.

В Україні президент засадив би нас у монастир, якби ми його роздратували. Там був цей монастир, яким керували монахині, які здавали кімнати в оренду. Іноді ми залишалися там на ніч перед іграми, спали у двомісних кімнатах. Все це було дуже релігійно, дуже суворо. З часом ти вчишся цінувати цей досвід. Коли після цього потрапив до Греції, ПАОК – найкраща команда у світі", – цитує Переса ESPN.

Нагадаємо, іспанський нападник перебрався в Карпати у 2011-му з Райо Вальєкано, пограв в оренді за Динамо, а влітку 2013-го за 800 тисяч євро "леви" продали його ПАОКу.

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