У сім'ї колишнього гравця Карпат та Динамо Лукаса Переса є серйозний привід для щастя.

14 лютого, у День святого Валентина, 34-річний іспанець став батьком. Кадрами він і його дружина Грасіела Альвареслобо поділилися в Instagram.

Гравець Динамо вперше став батьком – зворушливе фото

Хлопчика назвали Ірвіном. Одразу після народження Перес приклав до немовляти футбольну форму клубу Депортіво, за який зараз виступає.

Варто зауважити, що історія переходу Лукаса у клуб з міста Ла-Корунья доволі непересічна. Він не просто змінив Кадіс і Ла Лігу на третій за силою дивізіон Іспанії, а й навіть сам оплатив половину трансферу.

У Депортіво він одразу став лідером, забивши чотири м'ячі у шести поєдинках.