Екс-зірка УПЛ став батьком – немовля одразу після народження "приміряло" футбольну форму
18:50 - Читать на русском
У сім'ї колишнього гравця Карпат та Динамо Лукаса Переса є серйозний привід для щастя.
14 лютого, у День святого Валентина, 34-річний іспанець став батьком. Кадрами він і його дружина Грасіела Альвареслобо поділилися в Instagram.
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Хлопчика назвали Ірвіном. Одразу після народження Перес приклав до немовляти футбольну форму клубу Депортіво, за який зараз виступає.
Варто зауважити, що історія переходу Лукаса у клуб з міста Ла-Корунья доволі непересічна. Він не просто змінив Кадіс і Ла Лігу на третій за силою дивізіон Іспанії, а й навіть сам оплатив половину трансферу.
У Депортіво він одразу став лідером, забивши чотири м'ячі у шести поєдинках.
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