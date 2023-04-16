"Когда я был в Украине, никогда не думал, что буду играть за такие команды, как Арсенал или Вест Хэм. А потом выступать за Депортиво. Горжусь тем, где я был, как сюда попал и чего добился. Пошел своим путем. Это было первое приключение, когда я покинул страну. Мне было 20. Ты едешь туда, ты брошенный, беспомощный. Я не владел языком: ни на украинском, ни на русском, ни на английском. Переводчик есть, но что будет, если вы заболеете? Кто поведет вас к врачу или в аптеку в 2 часа ночи?

Экс-звезда УПЛ стал отцом – младенец сразу после рождения "примерил" футбольную форму

Мне повезло, я очень подружился с Дэниелом. Он был эквадорцем, жившим там, учился в университете. Он имел финансовые трудности и приехал жить ко мне. Он мне очень помог. Разговаривал на украинском. Если бы не он, не знаю, где бы я был. Мы молоды, но это правда, что у нас как игроков есть деньги по сравнению с обычными 20-летними. Будем честными – деньги помогают. Но 20 лет все равно 20 лет, когда ты вдали от дома, без знания языка.

Деньги не приближают семью. В этом смысле это было тяжело, ты чувствуешь себя брошенным. А потом мои товарищи по команде были… Они не были хорошими одноклубниками. Но не только со мной. И с другими иностранцами тоже. Они плохо восприняли то, что из-за границы приезжают люди, зарабатывающие больше. Они почувствовали, возможно, что президент больше любил футболистов, переходивших из других стран.

Проблемы с президентом? Мне не заплатили. Я уже был в такой ситуации, потому что перешел из Райо, где у нас была такая же проблема. У нас не было ни денег, ни зарплаты, ни квартиры, за которую можно заплатить. Мне было 18, 19, я не заработал достаточно денег, чтобы иметь финансовую подушку, чтобы пережить это. У меня не было сбережений.

Я уехал в Украину, мне дали бонус за подписание контракта. Первое, что я сделал, купил себе квартиру дома в Ла-Коруньи и попытался сэкономить, что мог. Но после нужно было жить четыре месяца без зарплаты в Украине. Или президент решил снизить зарплату на 20%, 30%. Если спросить почему? Скажут, что президент так захотел. И все.

Мне повезло, что на футбольном уровне все хорошо. Я забивал, перешел в Динамо. Но изо дня в день было тяжело. Мне не платили, были товарищи по команде, которые мне не помогали, культура была сложной. Я говорил об этом с Андреем Ярмоленко в Вест Хэме, он признал многие вещи, через которые я прошел. Мы рассказывали друг другу много историй.

Контракты оставляют вас очень незащищенными. Вот над чем УЕФА должен работать. В Испании все законно, все понятно. В Украине – я говорю о своем опыте, а не обо всех – условия труда были плохими. Ни для меня, ни для других. Моя зарплата была официально 500 евро в месяц. Я хотел покинуть клуб через два месяца.

Президент ПАОКа из Салоник был тем, кто убедил президента Карпат, заплатив. Он приехал в Украину сразиться за меня. Он был россиянином – они с нашим президентом спорили, договаривались и договорились. Переход в Грецию – это огромное облегчение! Профессиональный клуб.

В Украине президент засадил бы нас в монастырь, если бы мы его разозлили. Там был этот монастырь, которым управляли монахини, сдававшие комнаты в аренду. Иногда мы оставались там ночью перед играми, спали в двухместных комнатах. Все это было очень религиозно, очень строго. Со временем ты учишься ценить этот опыт. Когда после этого попал в Грецию, ПАОК – лучшая команда в мире", – цитирует Переса ESPN.

Напомним, испанский нападающий перебрался в Карпаты в 2011-м из Райо Вальекано, поиграл в аренде за Динамо, а летом 2013-го за 800 тысяч евро "львы" продали его ПАОКу.

"Стоичков танцевал с саблей": выступления за чужую сборную, бронза с Ворсклой, "похищение" дочери в Тунисе и депутатство