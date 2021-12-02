"Для нас найважливіша ціль – вийти в УПЛ. Це завдання номер один, яке поставив президент клубу. Ми все робитимемо для цього.

Кубок України: жеребкування 1/4 фіналу перенесуть на наступний рік

Але Кубок України теж ніхто не списує. Чим далі ми пройдемо, тим буде цікавіше харківським уболівальникам. Хотілося б, щоб до Харкова приїхав один із лідерів українського футболу – чемпіон України Динамо або Шахтар. Ці дві команди хотілося б, але вирішить жереб... Ми будемо сподіватися", – заявив Красніков у коментарі каналу "Футбол".

Ймовірно, в 1/4 фіналу Кубка України команди знову поділять за місцями у чемпіонатах минулого сезону. У такому разі Динамо, Шахтар, Зоря і Ворскла будуть сіяними, а Олександрія, СК Дніпро-1, Львів та Металіст (єдиний клуб не з еліти) несіяними.

СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ