Жеребкування цієї стадії у найближчу п'ятницю не відбудеться, стверджує Meta-ratings.

Йовічевіч: Мета СК Дніпро-1 – виграти Кубок України

На зміні дати наполягли спонсори турніру. Очікується, що процедура жеребкування буде проведена у січні наступного року, хоча точна дата наразі невідома. Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно, а вирішальний поєдинок Кубка повинен відбутися 11 травня.

Ймовірно, на наступній стадії команди знову поділять за місцями у чемпіонатах минулого сезону. У такому разі Динамо, Шахтар, Зоря і Ворскла будуть сіяними, а Олександрія, СК Дніпро-1, Львів та Металіст (єдиний клуб не з еліти) несіяними.

СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ