ЛНЗ та СК Дніпро-1 з'ясовували, хто довершить список учасників 1/4 фіналу Кубка України. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч був запланований ще на 28 жовтня, проте його довелося переносити через спалах коронавірусу у представника Другої ліги. Змінили і стадіон – СК Дніпро-1 грав формально гостьовий матч на своїй арені.

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Йовічевіч застосував мінімальну ротацію, давши шанс запасному голкіперу Юрчуку та бразильському вінгеру Біллу. Дніпряни відразу захопили ініціативу та вийшли вперед на 18-й хвилині. Півзахисник Олександр Піхальонок влаштував прохід, якого б не посоромився і Ліонель Мессі. На обмеженому просторі прибрав кількох опікунів і з лівої низом пробив точнісінько під праву стійку. Господарі могли подвоїти перевагу до перерви, але змарнували свої моменти. Особливо зловживав 22-річний Білл, який хотів проявити себе і часто перетягував ковдру.

ЛНЗ спробував огризнутись на початку другої половини. Юрчуку довелося кілька разів вступити в гру, а на 53-й хвилині команду Бакалова покарали ще раз. СК Дніпро-1 розірвав лівий фланг оборони суперника. Лучкевич викотив м'яч Когуту, а той у дотик "тихо" пробив повз голкіпера. Цей гол помітно заспокоїв обидві команди, які без особливих зривів провели решту матчу.

2:0 – СК Дніпро-1 впевнено крокує далі, а ЛНЗ може зосередитися на боротьбі за підвищення у Другій лізі. Хлопці Йовічевіча остаточно сформували список чвертьфіналістів Кубка, приєднавшись до Олександрії, Металіста, Ворскли, Львова, Зорі, Динамо та Шахтаря.

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