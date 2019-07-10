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"Хотілось сказати: "Ну його наф*г", – Верпаковскіс пригадав свій перехід у Динамо

10 липня 23:28 369 Читать на русском
"Хотілось сказати: "Ну його наф*г", – Верпаковскіс пригадав свій перехід у Динамо
Маріс Верпаковскіс / соцмережі

Колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс розповів, як адаптувався в Україні.

"Перший місяць було реально важко. Я жив на базі. Квартири ще не було. Зате – дворазові важкі тренування, і я з бази не вилазив взагалі. Тільки в Конча-Заспі і жив. Не було машини, жодного місця в місті не знав.

Екс-форвард Динамо Верпаковскіс став на захист Хацкевича

Були моменти, що хотілося зібрати сумку і сказати: ну його наф*г цей контракт, поїду додому. Але потім я звик до навантажень, хлопці почали запрошувати в місто. Потім я почав грати в складі і легко влився в колектив", – цитує Верпаковскіса Sport Arena.

Латвієць виступав у складі київського Динамо з 2004 по 2007 роки і одного разу став чемпіоном України, а також тричі виграв національний Кубок.

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