"Хотілось сказати: "Ну його наф*г", – Верпаковскіс пригадав свій перехід у Динамо

Колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс розповів, як адаптувався в Україні.

"Перший місяць було реально важко. Я жив на базі. Квартири ще не було. Зате – дворазові важкі тренування, і я з бази не вилазив взагалі. Тільки в Конча-Заспі і жив. Не було машини, жодного місця в місті не знав.

Екс-форвард Динамо Верпаковскіс став на захист Хацкевича

Були моменти, що хотілося зібрати сумку і сказати: ну його наф*г цей контракт, поїду додому. Але потім я звик до навантажень, хлопці почали запрошувати в місто. Потім я почав грати в складі і легко влився в колектив", – цитує Верпаковскіса Sport Arena.

Латвієць виступав у складі київського Динамо з 2004 по 2007 роки і одного разу став чемпіоном України, а також тричі виграв національний Кубок.

"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко